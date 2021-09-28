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Tır ile yolcu otobüsü çarpıştı

Sinop’ta tır ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

SİNOP 28.09.2021, 13:15
Tır ile yolcu otobüsü çarpıştı

Sinop’ta tır ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, bu sabah 08.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul’dan hareket eden 57 AS 665 plakalı yolcu otobüsü ve 06 FN 0750 plakalı bir tır, Çatalzeytin’e 15 dakika mesafede dar yolda karşı karşıya geldi. Araçlar yan yana geçemedikleri için birbirlerine yol verdikleri esnada bir anlık dikkatsizlik sonucu tır yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kaza sonucu tırın ön camında hasar meydana geldi. Yolcu otobüsünde ise yaralanan olmadı.

Kaza sonrası taraflar anlaşamayınca bölgeye polis ekipleri beklendi. Bu sırada yoldan araç geçişi sağlanamadı. Otobüsteki yolcularda beklemek durumunda kaldı. Ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından yolcu otobüsü Çatalzeytin, Türkeli ve Ayancık istikametine devam etti.

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