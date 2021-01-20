Tellere takılan martı kurtarıldı

Sinop’ta elektrik tellerine asılı kalan martı, YEDAŞ ekiplerince kurtarıldı.

Gelincik Mahallesi’nde bir martının elektrik tellerine takıldığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine mahalleye YEDAŞ çalışanları gönderildi. Bölgeye gelen YEDAŞ ekipleri, önce elektrik akımını kesti, ardından da araç ile martıyı, takıldığı tellerden kurtardı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen martı, doğaya salındı.