TEKNOFEST finalinde Sinop’tan tek ekip

Sinop’tan TEKNOFEST’e katılan ASES ekibi tüm elemeleri geçerek Samsun’daki büyük finale kaldı. Burada projelerini tanıtan yazılımcı gençler ‘Eğitim Teknolojileri’ kategorisine birinciliği hedefliyor.

Siber Atölye Projesi ile öğretici siber güvenlik platformu üreten ASES takımı TEKNOFEST 2022 yarışmasında tüm elemeleri geçerek büyük finale kaldı. Takımın hedefi finali kazanarak devlet bünyesinde yetkin siber güvenlik personeli oluşturmayı amaçlamak ve eğitimlerine katkıda bulunmak.

Sinop’tan katılan Can Cebeci, Kerem Bayram ve Alkım Kalyoncu projenin amacının Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında siber dünyada yetkin bireylere birçok kaynaktan faydalanarak eğitim verilmesi ve her yaştan seçilen insanları yetkin siber güvenlik personeline dönüştürmeyi amaçlıyor. Eğitimlerini tamamlayanlar, saldırı ve savunma yetilerini geliştirerek simülasyonda kendisini test ediyor.

4 Eylül’de düzenlenecek büyük finale kaldıklarını dile getiren Can Cebeci, "TEKNOFEST 2022 yarışmasında Eğitim Teknolojileri kategorisine Rize elemelerini geçerek ilk 10’a kaldık ve Samsun’da büyük finale katılıyoruz. Projemizi hazırlarken birinci olmak bizim hedefimizdi. Finale kaldığımız için de mutluyuz. Ama asıl heyecanı festivalin son gününde yaşayacağız. İnşallah projemizin değeri ilgili kişiler tarafından anlaşılmıştır diye umuyorum" şeklinde konuştu.

Cebeci, Siber Atölye projesinde devlet çatısı altında her yaş grubundan bireyin aldığı eğitimle tam anlamıyla devletin istediği siber güvenlik personeli haline geleceklerini söyledi. Ayrıca eğitimini tamamlayanların, oluşturulan simülasyonda saldırı alanlarında kendisini test edeceğinin de altını çizdi. Çok alanlı eğitim sistemi olduğunu belirten Cebeci, "Test edilen bu sistemler içerisinde eğitim videolarından yerli ve milli kaynaklarımızdan, yazdığımız oluşturduğumuz projelerden kaynaklardan faydalanarak birer yetkin siber güvenlik personeline dönüşecektir" ifadelerini kullandı.