Tekerlekli sandalye ve yürüteç bağışı

Almanya’nın Ulm bölgesindeki Oberdischingen’de bulunan Yaşlı Bakım Merkezi (St.Hildegard Altersheim) Avrupa Türkelililer Derneği’ne (Türkeli e.V) 17 adet tekerlekli sandalye ve 20 adet rollatör yürüteç bağışında bulundu.

Avrupa Türkelililer Derneği’nden yapılan açıklamada, derneğe bağışlanan malzemelerin pandemi sürecinin sona ermesinin ardından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türkeli Engelliler Derneği’ne nakliyesinin gerçekleşeceği bildirildi.

Yapılan açıklamada, bağışın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür edilerek, “Bu bağışın gerçekleşmesini sağlayan Türkelili hemşehrilerimiz Murat Karadeniz ve Osman Kartal’a, bizi mekanında ağırlayan Autohof Oberdischingen sahibi Mecit Tanrıöver’e, aldığımız bu malzemeleri depolarında muhafaza etmemizi sağlayan Nedim Aydın ve İsmail Demirci’ye, nakliye için bize destek veren Express & Logistics GO yöneticilerine teşekkür ederiz" dedi.