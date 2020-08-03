Tarihi Sinop Cezaevi bayramda yoğun ilgi gördü
TARİHİ SİNOP CEZAEVİ, KURBAN BAYRAMI TATİLİNDE ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI.
Tarihi Sinop Cezaevi, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.
Sinop’ta 1887-1999 yıllarında hapishane olarak kullanılan, 2000 yılında müzeye çevrilen Sinop Tarihi Cezaevi, Kurban Bayramı’nda yoğun ilgi gördü. 13 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve hapishane olarak kullanıldığı dönemde “Anadolu’nun Alkatrazı” olarak anılan cezaevi, Sinop’ta bayramda en çok ziyaret edilen yerlerden biri oldu. Restorasyonu devam tarihi yapı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.
Cezaevini ziyaret eden turistlerden Gürkan Kaya (36), "Sinop’u gezmek için geldik. Çok etkileyici bir yere sahip gerçekten. Tarihi Cezaevi’nin her duvarında her köşesinde bir anı yattığını hissettiriyor. Yani duvarlar konuşuyor, bir şeyler fısıldıyor. Burası çok etkileyici bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Ciddi anlamda Sinop zaten çok harika bir memleket. Karadeniz’in incisi" dedi.
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