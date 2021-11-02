Tarihi Kemaldede Camisi’nin açılışında sona gelindi

300 yıllık bir geçmişe sahip olan Boyabat Kemaldede Camisi’nin ibadete açılması için yapılan çalışmada sona gelindi.

1700’lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen ve 2018 yılında gerçekleştirilen ihale ile aslına uygun olarak yeniden inşa edilen Kemaldede Camii 1883 yılında geçirdiği tadilattan sonra, 1973 yılında doğal nedenlerden ötürü yıkılarak yerine betonarme bir camii yapılmıştı. Anadolu Selçuklu Mimarisi ve Boyabat’ın tarihi yapısını içerisinde barındıran camiinin çok yakın bir zamanda hizmete açılması bekleniyor.

Açıklamalarda bulunan Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, “Özlemle beklediğimiz güne çok az kaldı. Tarihi Çarşımızda nesiller boyu var olacak güzellikteki Kemaldede Camii’mizi cemaatiyle buluşturmak için artık gün sayıyoruz. Hizmete açıldığında da Boyabat’ımızın sembollerinden biri olacak inşallah” dedi.