Tarihi Buzhane binası restorasyonunda sona gelindi

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, tarihi Buzhane binasının restorasyonunda sona gelindiğini, kısa süre sonra Sabahattin Ali Kültür Merkezi olarak hizmete açılacağını duyurdu.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, 1954 yılında yapılan ve yıllarca buz fabrikası olarak hizmet veren eski Buzhane binasının restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı. Ayhan, “Tarihi Buzhane binamızın çalışmalarında artık son aşamalara gelindi. Kısa zaman sonra kültür merkezi olarak yeni yüzüyle hizmete açılacak. Binamızın adı ise kentimizin önemli değerlerinden Türk yazar ve şairimiz Sabahattin Ali’nin ismini taşıyacak” dedi.