Tarihi Boyabat Orta Çarşı restorasyonunda birinci etap tamam

Boyabat ilçesinin ilk çarşısı olan tarihi Orta Çarşı’da, 1924 yılında çıkan yangın sonrasında İtalyan mimarisiyle yeniden inşa edilen ve 100 yıla yakın süredir yıpranan dükkanlarda ilçenin tarihi dokusuna özgü restorasyon çalışmalarında birinci etap çalışmalar tamamlandı. İhale edilecek ikinci etap proje ile çalışmaların 200’den fazla iş yerinde devam edeceği bildirildi.

“Boyabat turizm şehri olacak”

Çalışmalarda gelinen son durumu anlatan Boyabat Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, Boyabat’ın tarihinin çok eski olduğunu kaydetti. Coşar, “Orta Çarşı ile ilgili birinci etap çalışmalarımız bitti ve mülk sahiplerine teslim edildi. Dış cephesi, iç cephesi gibi ne gerekiyorsa çalışmaları nihayete erdi. Şimdi ikinci etap ihale süreci başladı, en kısa sürede ihalesi yapılacak ve dolayısıyla Boyabat, sadece sanayi şehri değil, aynı zamanda bir turizm şehri olacak” dedi.

Tarihi çarşının 1925 yılında büyük bir yangın geçirdiğini söyleyen Başkan Coşar, “Aynı Safranbolu gibi, Ankara Hamamönü gibi, Çorum merkezde bulunan mahallelerimiz gibi inşallah tarihinin güzelliklerini yaşatacak hale gelmesi için gayret gösteriyoruz. Birinci etapta 61 iş yeri yenileme çalışmaları bitti, ikinci etapta da 200’ün üzerinde iş yerinin yenileme çalışmaları ihaleye çıkacak” diye konuştu.

Orta Çarşı’nın eski esnaflarından Mustafa Rasim Kürekçi ise “70 senedir ben buradayım, eski haliyle yeni hali arasında pek fark yok. Çünkü çarşımız atıl hale geldi. 50 yıl önce çarşıda kalabalık vardı ama şimdi çarşı sadece güzelleşiyor ama müşterisi kalmadı” ifadelerini kullandı.