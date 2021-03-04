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"Tapulu arazimiz" deyip yolu kapattılar

Sinop’ta kız öğrenci yurdunun yolunun kendi tapulu arazilerinden geçtiğini iddia eden vatandaşlar yolu trafiğe kapattı. Yola demir kazık çakarak güvenlik şeridi çektikten sonra trafiğe kapatan hissedarlar, yurt giriş yolunun başka yerden yapılmasını istedi. Yurt yetkilileri hissedarları ikna etmeye çalışırken iki grup arasında kısa bir tartışma yaşandı.

SİNOP 04.03.2021, 17:21
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"Tapulu arazimiz" deyip yolu kapattılar

Sinop’ta kız öğrenci yurdunun yolunun kendi tapulu arazilerinden geçtiğini iddia eden vatandaşlar yolu trafiğe kapattı. Yola demir kazık çakarak güvenlik şeridi çektikten sonra trafiğe kapatan hissedarlar, yurt giriş yolunun başka yerden yapılmasını istedi. Yurt yetkilileri hissedarları ikna etmeye çalışırken iki grup arasında kısa bir tartışma yaşandı.

Sinop’ta hisseli tarım arazisinden kendilerinin bilgisi dışında yol geçtiğini iddia eden vatandaşlar, yola demir kazık çakarak KYK kız öğrenci yurdunun tek yolunu trafiğe kapattı. Yolun kapatıldığını gören yurt yetkilileri olay yerine gelerek, vatandaşları ikna etmeye çalıştı. Bu sırada iki grup arasında kısa bir münakaşa yaşandı. Yolu kapatan hissedarlar, yurda girmek isteyen araçları tarlaya yönlendirdi. Bu sırada yurttaki çöpleri almaya gelen belediye çöp aracı da yoldan geçemeyince çöpleri almadan geri dönmek zorunda kaldı.

Halk sahiplerinden Ufuk Yalçın, ”Bu yurdun yapıldığı yer bizim tapulu arazimiz. Beş kişiye ait hisseli arazimiz. Burada normalde imar yok. Burası tarım arazisi geçiyor, yani burada yol yok. Biz de harita mühendisini çağırdık, yerimizi ölçtürdük böldürdük. Bu yolun geçtiği arsa bize ait. Yol komple bizim arazimizin içinde. Bu vatandaş bu yurdu buraya yapmış, 2 buçuk yıldır bizim arazimizi kullanıyor. İstimlak olmadı, bir şey olmadı. Hisse sahiplerine sormadan bu vatandaş arazimizin içinden yol geçirmiş. Bu yer bizim yerimiz. Bize sormadan yerimizi işgal etmişler. Arsamın şeklini bozmuş, yol geçirmişler. Biz CİMER’e de yazdık ancak bize hiçbir dönüş yapılmadı. İki buçuk yıldır anlaşılır, düzelir diye bekliyoruz ama gelen giden olmadı. Biz bir ay öncesinde yine bu yolu kapatacağımızı söylemek için buraya geldik, onlara bir ay süre verdik. Bir ayı geçti hala arayan soran yok. Böyle olunca da biz yolumuzu kapattık. Burası tarım arazisi. Ben şimdi mayıs ayında buraya mısır ekecektim, buraya asfalt dökmüşler. Bu yola mı mısır ekeceğim. Biz burada yanlış yapılan işin düzeltilmesini istiyoruz. Yolu nerden yapacaklarsa yapsınlar" dedi.
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