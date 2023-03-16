Taksiye çarpmamak için motosikletini deviren sürücü yaralandı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında, aniden önüne çıkan taksiye çarpmamak için motosikleti deviren motokurye yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Batur Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram S.’nin kullandığı 16 BAF 168 plakalı motosiklet, seyir halindeyken önüne aniden çıkan taksiye çarpmamak için motosikletini devirdi. Yaklaşık 10 metre motosikletle birlikte sürüklenen motokurye yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.