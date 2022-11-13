Takla atan araçtaki sürücüyü emniyet kemeri kurtardı

Sinop’ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ters dönen araç sürücüsünü emniyet kemeri kurtardı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Derviş Sarabil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Ç. İdaresindeki 52 RB 897 plakalı cip ile Taner T. yönetimindeki 57 ABD 813 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil önce refüje çarpıp ardından da takla atıp ters döndü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Taner T.’yi ölümden emniyet kemeri kurtardı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören Ekrem Özel, “Kaldırım kenarında duruyordum, yukarıdan siyah cip geliyordu. Aşağıdan gelerek dönmekte olan kırmızı araç, tam döndüğü sırada yukarıdan gelen araçla kafa kafaya gelip takla attı. Diğer araçta ters yöne geçti ama gördüğüm kadarıyla siyah cip biraz hızlı geliyordu. Biz ters dönen araca yardımcı olduk. Emniyet kemeri takılıydı olay yerinde. Kemer takılıydı, diğer tarafa da bir şey olmadı” diye konuştu.