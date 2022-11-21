Sorkun Şelaleleri turizme kazandırılıyor

Sinop’un Gerze ilçesinde, 3 adet şelale takımı ve bir dere hattı bağlantısı bulunan Sorkun Şelaleleri, yürütülen çevre düzenlemesi ve yenileme çalışmalarıyla turizme kazandırılıyor.

Sinop il merkezine 34 kilometre ve Gerze ilçe merkezine 23 kilometre mesafede bulunan, Sorkun köyüne bağlı Asar Tepesi yamacında 3 takım şelale ile dere hattı bağlantısı olan Sorkun Şelaleleri, 2017 yılında tescillendi. Sorkun Şelalesi’nin doğal güzelliğinin daha çok ön plana çıkartılması için başlatılan çevre düzenlemesi ve yenileme çalışmalarının birinci etabının yıl sonunda tamamlanacağını belirtildi.

Birinci etap çalışmalarını kapsayan yürüyüş yolu ve çeşitli peyzaj düzenlemelerinin aralık ayında tamamlanacağını belirten AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, ikinci etap çalışmalarına ise 2023 yılında başlanacağını kaydetti. Maviş, “Sorkun Şelalemizde devam eden yenileme ve çevre düzenlemesi çalışmalarımızın ilk etabı olan otopark, büfe, yürüyüş yolları, değirmen restorasyonu, yenileme alanları ve giriş kontrol noktası tamamlanmak üzere. İkinci etap çalışmalarına ise 2023 yılında başlayacağız inşallah. İnanıyorum ki doğa harikası Sorkun Şelalemiz hem hemşerilerimizin hem de şehir dışından gelen misafirlerimizin keyifli vakit geçirebileceği bir alana dönüşecek. Buradaki çalışmalarının da tamamlanmasıyla bu doğal güzelliğe sahip şelale, Gerze turizmine ivme kazandıracak” dedi.