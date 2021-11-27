Sinop’un yöresel lezzeti ’nokul’ ülke sınırlarını aştı

Sinop’un tescilli ürünü ’nokul’ yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

Kentin yöresel lezzetleri arasında yer alan, kıymalı ve üzümlü olarak iki şekilde servis edilen ’nokul’ 2018 yılında tescillendi. Un, yağ, yoğurt, tuz ve maya karışımıyla hazırlanan hamurun dinlenmeye bırakılmasının ardından mayalanan hamur, parçalara ayrılıp oklava yardımıyla ince olarak açılıyor. Hamurun içine de yine özenle hazırlanan üzümlü-cevizli veya kıymalı iç harç koyuluyor. İç harçları konulan hamur, rulo şeklinde yuvarlanıyor ve yağlanmış tepsiye döşeniyor. Tepsiye dizilen hamurlar daha sonra kesiliyor ve fırına atılıyor. Kilosu 65 TL’den satılan Sinop’un vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan nokul yurt içi ve yurt dışından talep görüyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan nokul ustası Sebahat Aktaş, “Sinopumuzun simgesi haline gelmiş nokulumuzu önce un, tuz, şeker biraz maya, yoğurt, maya, sıvı yağ ile yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra tezgahın üstünde belli bir ölçülerde kesiyoruz, dinletiyoruz. Dinlendirten sonra oklava yardımıyla büyütüyoruz. Büyüttükten sonra üzüm, şeker, ceviz ile harmanlıyoruz. Karıştırdıktan sonra hamurumuzun üzerine sıvı yağ sürüyoruz. Sıvı yağ sürerek serpiştiriyoruz. Zaten her şey gram hesabı. Daha sonra fırına atıp pişiriyoruz” dedi.

“Daha önce Almanya’ya gönderdim”

Yurt dışından da talep geldiğini belirten Aktaş, “Daha önce Almanya’ya gönderdim. Üzümlü, cevizli gönderdim. Kışın günlük 50-100 tane üretim yapıyoruz. Yazın da 2 katını yapıyoruz” diye konuştu.