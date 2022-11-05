Sinop’un yeni başhekimi belli oldu

Sinop’ta Uzman Dr. Murat Mutlu, Atatürk Devlet Hastanesi’nin yeni başhekimi oldu.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde başhekimlik görevinden ayrılan Uzm. Dr. Muharrem Doğan’ın ardından bir süredir boşta kalan koltuğa yeni görevlendirme yapıldı. Hastanede başhekim yardımcısı olarak görev yapan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Murat Mutlu, asaleten başhekimlik görevine atandı.