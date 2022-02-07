banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Soğuk hava sebzeleri yaktı, fiyatlar yüzde 50 arttı!
Soğuk hava sebzeleri yaktı, fiyatlar yüzde 50 arttı!
Dünyada petrol fiyatları tırmanışa geçti!
Dünyada petrol fiyatları tırmanışa geçti!
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
İstanbul’da ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı!
İstanbul’da ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı!

Sinop’un Tarihi Kale Surları restorasyonu devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan Sinop’un 2 bin 500 yıllık tarihi kale surlarında restorasyon çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar, Kent Meydanı Projesi’nin tamamlanmasıyla Sinop turizmine önemli katkı sağlayacak.

SİNOP 07.02.2022, 13:17
Sinop’un Tarihi Kale Surları restorasyonu devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan Sinop’un 2 bin 500 yıllık tarihi kale surlarında restorasyon çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar, Kent Meydanı Projesi’nin tamamlanmasıyla Sinop turizmine önemli katkı sağlayacak.

Sinop Tarihi Kale surlarıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tahsis edilen 10 milyon TL’lik ödenekle sürdürülen çalışmalar, öncelikli olarak tehlike arz eden ve ayrıca Kent Meydanı Projesi’yle kesişen alanlarda çalışmalar sürüyor. Öncelikli olarak belirlenen bölgelerden olan, Kent Meydanı yüzüne bakan Doğu Surları’nın onarım çalışmaları iki bakanlık tarafından koordineli şekilde sürüyor.

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, öncelikli olarak Kent Meydanı Projesi’yle birleşmesi konusunda acil onarım gerektiren 6 bölgenin belirlendiğini, çalışmaların iki bakanlık tarafından kademeli olarak ilerlediğini ifade etti. Süren, “İlimizin önemli bir projesi olan Meydan Projesi, kale surlarını ilgilendiren bir tarafı da meydana bakan doğu surlarının, Saat Kulesi’nin ve Atatürk Caddesi’nin olduğu doğu surlarının temizleniyor açılıyor olması. Oradaki eklenti binaların, Özel İdare binasının, belediye binasının ve İl Genel Meclis binasının yıkılarak doğu surlarının açılması. Bir taraftan bu çalışmalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülürken, bakanlığımız tarafından da açığa çıkan surlarda acil onarım gerektiren, gevşeyen bölümlerin sağlamlaştırılması noktasında çalışmalarımız bu bölgede de devam ediyor” dedi.

İkinci aşama Lonca Kapısı

2 bin 500 yıllık kalenin doğu surlarının temizlenmesinin ardından ikinci aşama olarak belirlenen Lonca Kapısı bölgesinde çalışmaların devam edeceğini dile getiren Süren, “Bu şekilde surlarımızın tamamı restore edilmiş olacak. Sinop kültür ve turizmine önemli bir katkı sağlayacak. Surlardaki onarım gerektiren yerler, sağlanan 10 milyon ödenek bitinceye kadar devam edecek” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
11°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Tuzlaspor 21 27
11. Keçiörengücü 22 27
12. Menemen Belediyespor 22 26
13. Gençlerbirliği 22 26
14. Boluspor 19 24
15. Kocaelispor 21 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 22 31
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 22 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11