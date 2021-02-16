Sinop’un kar güzelliği

Sinop’ta dün başlayan kar yağışı gece saatlerinde de devam etmesiyle güzel görüntüler ortaya çıktı.

Sinop’ta dün etkili olan kar yağışı ilk anda şehir merkezinde birikmeye neden olmamıştı. Yağışın gece saatlerinde de devam etmesiyle şehir merkezi de beyaz örtüyle buluştu. Gece saatlerinde yağan kar şehrin ışıklarıyla birleşince güzel görüntüler ortaya çıktı. Sahil kesimi karla kaplandı. Yürüyüş yolları, bitki örtüsü ve tarihi eserler kar güzelliğiyle bir araya geldi.

Bazı vatandaşlarda karın tadını çıkarmak için sokaklardaydı. Vatandaşlar kartopu oynayarak şehre yağan karın tadını çıkardı.