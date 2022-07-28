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Sinop’un dört yeni mahallesinde iyileştirme çalışmaları sürüyor
Sinop’ta dört yeni mahallede altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor. Ekipler zemin etüdü sonrası asfalt kaplama çalışması yapacağını bildirdi.
SİNOP 28.07.2022, 16:15
Sinop’ta dört yeni mahallede altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor. Ekipler zemin etüdü sonrası asfalt kaplama çalışması yapacağını bildirdi.
Sinop Belediyesi tarafından mahalle statüsüne geçen dört yeni bölgede altyapı ve yol iyileştirme çalışmalarını yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Osmaniye Mahallesi’nde yürütülen zemin iyileştirme ve dolgu çalışmaları yapılıyor.
Sinop Belediyesi’nden yapılan açıklamada ilerleyen süreçte yapılacak zemin etüdü sonrası asfalt kaplama çalışmalarının gerçekleştirileceği bildirildi.