Sinop’un doğal limanına sığındılar

Uluslararası yük taşımacılığı yapan bazı gemiler, Karadeniz’deki fırtına nedeniyle Sinop’un doğal limanına sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarı üzerine uluslararası yük taşımacılığı yapan bazı gemiler rota değiştirdi. Karadeniz’de saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli rüzgar öncesi uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler Sinop’a sığındı. Bekleyişlerini burada sürdüren gemiler, hava şartlarının düzelmesinin ardından tekrar seyir alacak. Gemilerin bu süre zarfında tüm ihtiyaçları talep edilmesi halinde Sinop Liman Başkanlığınca karşılanıyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Abalı Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ömer Tuncer, “Meteoroloji 2 gün evvelden bizleri uyarmıştı. Bunun üzerine hem balıkçı teknelerimiz etkilendi. Hem de kuru yük gemileri etkilendi. Meteorolojinin daha evvel bize bildirmesi sayesinde hiç kimse bir zarar görmeden güvenli bir şekilde hepsi limana girdi ve şuan da rüzgarın geçmesini bekliyorlar" dedi.