Sinop’un bir aylık asayiş raporu

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayişin sağlanması amacıyla yürütülen şok uygulamalarda temmuz ve ağustos ayını kapsayan toplam rapor yayımlandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından temmuz ile ağustos ayı arasında genel güvenlik ve asayişin temini açısından uygulanan şok uygulamaların raporu yayımlandı. Rapora göre 1 ayda 30 adli mercilerce aranan şahıs yakalandı, 17 kişi tutuklandı. Yapılan arama ve baskınlarda ise 6 adet ruhsatsız tabanca ile 86 fişek, 213 litre etil alkol, 70 bin adet makaron, 41 gram metamfetamin, 7,7 gram bonzai, 1,5 gram esrar ve 146 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nce ’güvenli sokaklar mutlu şehir’ sloganıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.