Sinop’un bir aylık asayiş raporu

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 ay içinde 16 aranan şahıs yakalandı, 9 kişi tutuklandı, 10 adet ruhsatsız tabanca ile çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından 3 Şubat ile 2 Mart tarihleri arasında genel güvenlik ve asayişin temini açısından yürütülen şok uygulamaların raporu yayımlandı. Rapora göre 1 ayda yapılan asayiş kontrollerinde 16 aranan şahıs yakalandı, 9 kişi tutuklandı, 10 adet ruhsatsız tabanca ile 28 adet fişek, 65 adet mermi, 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Bunun yanında Sinop’ta 1 ayda 2 kilo 66 gram metamfetamin, 137,33 gram bonzai, 28,91 gram kokain, 19,16 gram esrar, 1400 adet makaron, 5 kilo kıyılmış tütün, 119 adet puro, 5 adet elektronik sigara ele geçirildi. Ayrıca Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 19 bin 635 TL ve 1100 dolar suç geliri para ele geçirildi.