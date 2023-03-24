Sinop’u ferahlatacak okulun projesi ihaleye çıkacak

Kullanılamaz raporu olduğu için geçen yıl yıkılan ve imar planı gecikmesinden dolayı atıl duran Gelincik Ortaokulu binası yapımı nisan ayında ihaleye çıkacak.

Bünyesinde çok sayıda öğrenciyi barındıran ve ilde sabahçı-öğlenci eğitim sürdüren tek okul olan 40 yaşındaki Gelincik Ortaokulu binası, 2020 yılında riskli olduğu tespit edilerek 2022 yılında yıkıldı. Şehrin imar planı olmaması nedeniyle ruhsat verilemeyen ve tekrar yapımına başlanamayan projede çalışmalar tamamlandı. Sinop’u ferahlatacak okul Nisan ayında ihaleye çıkacak, yaklaşık 1 ila 1,5 yıl sürede tamamlanarak hizmete açılacak.

Sinop İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, yüzlerce öğrenci ve velinin merakla beklediği Gelincik Ortaokulu’nun ihalesinin nisan ayında başlayacağını söyledi. Göreve ilk geldikleri dönemde Gelincik Ortaokulu için bütçe ayırdıklarını belirten Üçüncüoğlu, “Biz bütçemizi hazırlamıştık, ama o arada Sinop’ta imar yasağı olduğu için ruhsatını alamadık. Plan projesini hazırladık bekliyorduk. İmar planı hazırlanırken o binayı yıktık, bu süreçte belediyeden iznimizi aldık ve Anıtlar Kurulu’na gönderdik. Bütün çalışmaları yapıldı, projesi bitti ve kuruldan da geçirildi. Şu anda son elektrik tadilat projeleri yapılıyor ve ihale aşamasına geldi. Nisan ayında yapım için ihaleye çıkacak” diye konuştu.

İnşaat çalışmalarının 300 ila 400 gün süreyle tamamlanacağını kaydeden Üçüncüoğlu, bölgenin yoğun olduğunu ve acil ihtiyacı olduğunu söyledi.