Sinop’tan ocak ayında 61 farklı ülkeye ihracat yapıldı

Sinop’ta 2023 yılı Ocak ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,7 artarak 3 milyon 238 bin dolar, ithalat yüzde 41,8 artarak 788 bin dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca Sinop’tan 61 farklı ülkeye ihracat yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı verilerine göre, Sinop’ta ihracat geçen yılın ocak ayına göre yüzde 41,7, ithalat ise yüzde 41,8 artış gösterdi. 2023 yılı Ocak ayında Sinop’tan yapılan ihracat 3 milyon 238 bin dolar, ithalatı ise 788 bin dolar olarak kaydedildi. İthalat ve ihracat verileri toplanarak hesaplanan dış ticaret hacmi ise 4 milyon 26 bin dolar oldu.

Ocak ayında Sinop’tan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre 30 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. İlk sırada 1 milyon 89 bin dolar ile “çatal-bıçak takımı, el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı” ürün grubu yer aldı. Bunu 777 bin dolar ile “turunçgillerin yetiştirilmesi” ve 453 bin dolar ile “balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması” ürün grubu takip etti. İthalat 45 farklı ürün grubunda gerçekleştirildi. İthalatta ilk sırada 177 bin dolar ile “birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı” ürün grubu, ikinci 161 bin dolar ile “motor ve türbin imalatı” grubu ve üçüncü 142 bin dolar ile “değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı” ürün grubu yer aldı.

İhracatta Japonya, ithalatta Çin

Ocak ayında Sinop’tan 61 farklı ülkeye ihracat yapıldı. En çok ihracat 454 bin dolar ile birinci Japonya, 442 bin dolar ile ikinci Ukrayna ve 229 bin dolar ile üçüncü Libya oldu. Ocak ayında Sinop’a 27 farklı ülkeden ithalat gerçekleştirildi. En çok yapılan ithalatta 262 bin dolar ile birinci Çin, 137 bin dolar ile ikinci Güney Kore ve 116 bin dolar ile üçüncü Birleşik Krallık takip etti.