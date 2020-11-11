Sinop’tan “Geleceğe Nefes” kampanyasına destek

Sinop il ve ilçelerinde Kovid-19 tedbirleri eşliğinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Sinop Abalı köyündeki dikim alanında gerçekleştirilen etkinliğe polisinden jandarmasına, öğrencisinden köylüsüne her kesimden gönüllü katıldı. Etkinlikte 36 hektar alana 40 bin fidanın dikimi yapıldı. Kampanya sürecinde il genelinde 300 bin fidanın toprakla buluşması sağlanacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Vali Vekili Orhan Gazi Karakaş, “Bizler de bugün burada Türkiye’nin en kuzey noktasından, güzel Sinop’umuzdan Orman İşletme Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 36 hektar, 360 dönüm alana, 40 bin fidanın dikimi için start vereceğiz. Sürecin devamında da ilimiz genelinde 300 bin fidanın toprakla buluşmasını sağlamış olacağız. Saatlerimiz 11.11’i gösterdiğinde ise ilk fidan dikimini gerçekleştirerek ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasına destek olacağız” dedi.