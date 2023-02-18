Sinop’tan afet bölgesine mama yardımı

Sinop’tan deprem bölgesine sahipsiz hayvanlar için mama ve tedavi malzemeleri gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında Sinop Gönül Elçileri, arama kurtarma ekibi oluşturarak bölgeye yardıma koştu. Sinop Gönül Elçileri Derneği Başkanı ve aynı zamanda petshop işletmeciliği yapan Ulaş Başar Alparslan ise bölgede evsiz ve sahipsiz kalan hayvanlar için, sattığı tüm mamalarını ve tedavi malzemelerini toplayarak afet bölgesine ulaşmasını sağladı.

Deprem afetini ilk duyduklarında bir araya gelerek arama kurtarma ekibi oluşturduklarını ve bölgeye yardım topladıklarını kaydeden Ulaş Başar Alparslan, “Arama-kurtarma ekibi topladık, bu ekiple beraber de dükkânımızda kedi, köpek maması, vitamin, ilaç gibi orada işlerine yarayacak ne varsa ulaşmasını sağladık. Maddi yardım olarak hayvanlara yönelik sağladık ama arama-kurtarma ekibimiz de oradaki insanlara yardım ettiler. Bizim ekipten bir tane yaralı köpeğe müdahale edildi, ağzı ve burnu kanayan kedimiz vardı, tek bacağı kırılan köpek vardı onlara ve birçoğuna da yardım ettiler” diye konuştu.

“Doğada yaşayan hayvanlar da yemek bulamayacaklar”

Bölgede evsiz kalan hayvanların yanı sıra doğada yaşamını sürdüren hayvanların da yiyecek bulmakta zorlanacağını söyleyen Alparslan, “Orada herkes kendi can derdine düştüğü için hayvanları hatırlamayabilirler, insan canı da hafife alınacak bir şey değildir. Ama duyarlı arkadaşları da oradaki sokak hayvanlarına ve orada yaşayan canlılara yardımda bulunmasını istiyoruz. Orada tahribat olduğu için artık doğada yaşayan hayvanlar da yemek bulamayacaklar, onlar da bir süre sonra yemek bulmak için şehir merkezine inmeye çalışacaklar. Onlara da duyarlı olmaları gerektiğini düşünüyoruz” dedi.