Sinop’tan afet bölgesine ekipler sevk edildi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 şehirde yıkıma neden olan 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası afet bölgesine Sinop’tan çok sayıda komando, kurum personeli, arama kurtarma ekibi ve donanımlı araçlar sevk edildi, afetzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, Sinop Valiliği koordinesinde afet bölgesinde çalışmalara yardım etmek ve arama kurtarma çalışmalarına katılması için çok sayıda personel ve araç sevk edildi. Sinop Belediyesi ise afetzedeler için battaniye, ısıtıcı, kışlık kıyafet ve çocuk bezi gibi eşyalar başta olmak üzere yardım kampanyası başlattı.

Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmalarında görev almak üzere; 13 personelden oluşan AFAD Arama Kurtarma Ekibi, 2 tam donanımlı AFAD arama kurtarma aracı, 1 adet 4x4 arazi aracı, 2 Sahra Hastanesi, 1 ambulans ve 13 personelden oluşan UMKE ekibi, 53 personel ve 3 araçtan oluşan komando timi, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden 9 personelden oluşan 3 hasar tespit ekibi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün 5 personelden oluşan ekibi deprem bölgesine sevk edilmiştir” ifadelerine yer verildi.