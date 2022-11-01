Sinop’tan 38 kişi kutsal topraklara uğurlandı

Sinop’tan umre ziyareti için kutsal topraklara giden 38 kişi Mekke-i Mukerreme’ye dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile Sinop’tan normal yürüme mesafeli, 6. turda umre ibadetini yapmak üzere Sinop İl Müftülüğü’nün öncülüğünde 38 kişilik umre gurubu kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Kefevi Camii önünde yapılan program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Okunan ilahi ve kasidelerin akabinde yakınları ile vedalaşan umreciler Sinop havaalanına intikal ettirildi. Sinop İl Müftüsü Mustafa Düzgüney havalimanındaki umrecilere “Buyur Allah’ım buyur, emrine âmâdeyim. Senin eşin benzerin yoktur parolasıyla mübarek beldelere gitmek üzere yolculuğa çıkıyoruz. Buradan önce Mekke-i Mukerreme’ye gideceksiniz. Oradan da Medine-i Münevvere’ye geçip Rasülüllah (s.a.v.) Efendimize misafir olacaksınız. Rabbim vazifelerinizi kolaylıkla yerine getirmeyi nasip eylesin. Oradaki kazanımlarınızı da hayatınız boyunca devam ettirmeye gayret göstereceğiz. Gecesi gündüzü ibadetle olan bir mekana gidiyorsunuz. Orada bütün namazlarımızı imkanlar nispetinde Beytullah’ın karşısında kılmaya gayret edelim. Cemaate yetişemeseniz bile namazlarını yine Kabe-i Muazzama’da kılın. Sizlerden bizim istirhamımız Beytullah’da Cenab-ı Hakk’a Medine-i Münevvere’de Peygamber Efendimize ve güzide Sahabelerine bizlerinde selam ve hürmetlerini arz edin. Mescid-i Haram’da, Cenab-ı Hak’ka misafiri olduğunuz zaman dualarda bizleri unutmamanızdır. O dualarınız arasına Vatanımızı , milletimizi, tüm Müslümanları dahil etmeyi unutmayalım. Grup Hocanız Kefevi Camii İmam Hatibi Ekrem Ünal çok tecrübeli ve yapılacak vazifeleri bilen bir hocamızdır. Ama bazen görevlilerimizi aşan iş ve işleyişler olacaktır. Bu gibi durumlarda sizler sabredeceksiniz. Malum orada ibadetlere ve güzel hasletlere kat kat sevap verildiği gibi kabahatler de o derece yazılmaktadır. Cenabı Hak rızasına muvafık ibadetler yaptırarak umre görevimizi ifa etmeyi, Rasulüllah (s.a.v.) Efendimizi ve Sahabe-i Kiram Hazaratını ziyaret ederek salimen sevdiklerinize dönmeyi nasip eylesin” dedi.

İl Müftüsü Düzgüney’in yapmış olduğu duanın akabinde umreciler mübarek beldelere gitmek üzere Sinop’tan İstanbul’a, İstanbul’dan Cidde’ye gideceklerdir.

15 günlük umre ziyareti dahilinde ilk olarak Mekke-i Mukerreme’ye , ardından da Medine-i Münevvere’ye geçecek olan umrecilerin 17 Kasım 2022 Perşembe günü İstanbul aktarmalı Sinop’a gelecekleri belirtildi.