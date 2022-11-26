Sinop’taki tekstil yangınında dumandan etkilenen sayısı 10’a yükseldi

Sinop’un Boyabat ilçesinde bir tekstil atölyesinde çıkan yangında, dumandan etkilen işçilerin sayısı 10’a yükseldi.

Sabah saatlerinde Boyabat Bölge Trafik mevkisinde faaliyet gösteren bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, çalıştıkları sırada dumanı fark eden işçiler atölyeyi tahliye etti. İhbar üzerine sevk edilen Boyabat Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenenler 10’a yükseldi

Yangının ilk anında 3 işçi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangını söndürmek için çabalayan 7 işçinin daha etkilenerek hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Olayla ilgili inceleme sürerken yangının, kalorifer kazanı çevresinde bulunan atık malzemelerden kaynaklandığı tahmin ediliyor.