Sinop’taki su değirmeni ilgi bekliyor

Sinop’ta 70 yıl önce aktif olarak kullanılan su değirmeni ilgi bekliyor.

Sinop’un Gerze ilçesi Sazak köyünde 1950’li yıllarda inşa edilen değirmen, atıl halde duruyor. Yöre sakinleri değirmeni tekrar faaliyete geçirmek için yetkililerden destek bekliyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sazak Köyü Muhtarı Mevlüt Tanga, “Bu değirmen 1950’li yıllarda yapılmış, 1960’a kadar aktif bir şekilde kullanılmış. 1960’ta restore edilmiş. 1960’tan 2000 yılına kadar hizmet vermiş. 2000’den sonra köyde kimse kalmadığı, herkes İstanbul’a gittiği için o şekilde kapanmış. Şuan hala kapalı vaziyette" dedi.

Bu değirmenin kendi köylerine ait olduğunu belirten Tanga, "Biz bu değirmeni kolay bir şekilde aktif hale getirebiliriz. Bu değirmen hem yaz hem kış değirmenidir. İçerisinde bulunan taşlar da restore edilirken değiştirilmiş. Bu yüzden bu değirmenin ununun çok kaliteli olduğu söyleniyor. Yetkililer bize yardımcı olursa biz bu değirmeni faaliyete geçirebiliriz" diye konuştu.

Muhtar Tanga, değirmenin çevresinin piknik alanı olarak da düzenlenebileceğini sözlerine ekledi.