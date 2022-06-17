Sinop’taki dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Sinop merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Sinop, Mersin, Mardin ve Yalova’da düzenlenen operasyonda yakalanan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet ekiplerince dün düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda suç faaliyetinden elde edildiği değerlendirilen 47 bin 740 TL, 3 bin 500 dolar, 450 euro ve 2 bin 500 dinardan oluşan nakit para, dolandırıcılık faaliyetinde kullanılan 34 adet cep telefonu, 24 adet banka kartı, 3 dizüstü ve 1 adet bilgisayar kasası, 2 adet hard disk, 21 adet USB bellekten oluşan dijital materyaller, yaklaşık 48 bin vatandaşa ait kişisel veri tablosu ele geçirildi. 1 milyon TL’lik havale dekontu ve 100 bin TL’lik mevduat hesabına ise bloke konulmuştu.