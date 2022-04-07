Sinop’ta zabıta ekiplerinden fırınlara baskın denetim

Sinop’ta zabıta ekiplerinden fırınlarda hijyen ve gramaj kontorlü için baskın denetim yapıldı.

Sinop Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerince kent merkezinde hizmet veren fırınlarda, hijyen ve gramaj kontrolleri yapıldı. Hizmet veren iki adet fırında bazı eksiklikleri ile ilgili takibi yapılmak üzere uyarılarda bulunuldu. Zabıta Amirliği’nden yapılan açıklamada denetlenen fırınlarda genel anlamda bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi. Düzenlenen rutin denetimlerin, Ramazan ayında sıklıkla sürdürüleceği ifade edildi.