Sinop’ta yunus balıkları kayıkla yarıştı

Sinop’ta avlanmak için kayığıyla denize açılan balıkçıya yunus sürüsü eşlik etti. Bir süre kayıkla yarışan yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.

Sinop-Gerze arasında balık tutmak için denize açılan Savaş Özaltun, açıklarda seyrettiği sırada yunus sürüsüyle karşılaştı. Görüntüde yaklaşık 7-8 tane olduğu görülen yunus balıkları bir süre kayıkla yarıştı, dans gösterisi yaptı.

O anları görüntüleyen Savaş Özaltun, “Demirci köyü-Gerze arasında açıklarda seyrederken yunus balıkları bizlere eşlik etti, güzel bir görüntü oluşturdular. Bir süre yarıştık, ben de o güzel anları kaydettim” diye konuştu.