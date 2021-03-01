Sinop’ta yüksek gerilim hattı direğinde çocukların tehlikeli oyunu

Sinop’ta yaşları 3 ile 5 arasında değişen bir grup çocuğun, mahallelerindeki yüksek gerilim hattı direğine tırmanması, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

Sinop’un Osmaniye köyü Karagöl Mahallesi’nde bir grup çocuğun, yüksek gerilim hattını taşıyan direkte tehlikeye aldırış etmeden tırmanma yarışı yapmaları paniğe neden oldu. Elektrik direğine çıkan çocuklar tüm uyarılara rağmen direkten inmedi. Direği adeta bir merdiven gibi kullanan çocuklar kendilerini oyun parkında zannederken yaşadıkları tehlikeden habersiz eğlendiler.

Mahallelerinde çocuk parkı olmadığı için çocukların zaman zaman böyle tehlikeli oyunlar geliştirdiğini söyleyen mahalle sakinleri, "Çocuklar evde tutamıyoruz, bunaldılar. Mahallemizde çocukların oynayabileceği bir park da yok. Çocuklar da ne bulursa oyuna çeviriyor. Takip ediyoruz ama gözden kaçırdığımız zamanlar oluyor. Çocukları engelleyemiyoruz, tedirgin oluyoruz. Çocuklarımızın can güvenliğinden kaygı duyuyoruz. Mahallemize bir park istiyoruz" dediler.