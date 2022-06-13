Sinop’ta yıldırım düşme anı kamerada

Sinop’un Boyabat ilçesinde bir vatandaş manzarayı videoya çektiği sırada kendisine yakın bir bölgeye yıldırım düştü. Yıldırımın düşme anı kameralara yansıdı.

Sinop’un Boyabat ilçesinde yıldırımın düşme anı vatandaş kamerasına yansıdı. Bölgede manzarayı ve yağışı kayda alan bir vatandaşın yakın bölgesine yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesi vatandaş kamerasına saniye saniye yansıdı.