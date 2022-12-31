Sinop’ta yılbaşı denetimleri

Sinop’ta yılbaşı tedbirleri çerçevesinde Türkiye geneli eş zamanlı ‘Güven ve Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi. Aranan 4 şahıs yakalandı, 5 araca trafik kuralları ihlalinden 233 bin TL para cezası kesildi.

Türkiye geneli eş zamanlı olarak ‘Güven ve Huzur’ uygulaması çevresinde Sinop’ta denetim gerçekleştirildi. 39 ekip ve 138 personelin görev aldığı uygulamada 633 şahsın GBT sorgusu yapılarak haklarında adli makamlarca arama kararı bulunan 4 şahıs yakalandı. 70 iş yerine yapılan denetimlerde 2 işyerine vergi, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndan, 1 iş yerine kimlik bildirme kanununa muhalefetten cezai işlem uygulandı. Ayrıca trafik denetimlerinde ise 152 araç kontrol edildi, 5 araca trafik kuralları ihlalinden toplamda 233 bin 704 TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi.