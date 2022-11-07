Sinop’ta yıkım esnasında bina yan yattı

Sinop’ta kırıcı yardımıyla yıkımına başlanan eski 112 Komuta Merkezi binası, çalışmalar esnasında ikinci katından kırılarak önce yan yattı ve bir süre sonra kendiliğinden devrildi. Polisin çevre güvenliği almasıyla bir facianın eşiğinden dönüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Sinop kent merkezinde meydana geldi. İki yıldır atıl bulunan 5 katlı eski Sinop 112 Komuta Merkezi binasında yıkım çalışmaları başladı. Çalışmalar sırasında bina ikinci katın ön cephesinden kırılıp yan yatarak devrilme tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri trafiği ve yaya geçişlerini keserek çevre güvenliği aldı.

Bina kendiliğinden devrildi

Operatörün yıkımı sonlandırmasının ardından binada hareketlenme yaşandı. Bir süre sonra kendiliğinden devrilen binanın çevresinde toz bulutu oluştu. Polisin çevre güvenliği almasıyla facia önlendi. Adeta ikiye katlanan binanın hafriyatının kaldırılmasının ilerleyen günlerde devam edeceği öğrenildi.