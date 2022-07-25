Sinop’ta yeni okul binaları çalışmaları sürüyor

Sinop’un Gerze ve Türkeli ilçelerinde ihtiyaç duyulan 16 dersliği olan lise ve ortaokul binaları yapımına başlandı. 24 derslikli ilkokul binasına ise kısa sürede başlanacak.

Gerze’de çocuk nüfusunun artmasıyla ihtiyaç görülen 16 derslikli lise binası pansiyonu ile kapalı spor salonu için temel hafriyatına başlandı. Kısa zaman içinde 24 derslikli ilkokul binasının temeli de atılacağı duyuruldu. Aynı zamanda çalışmalara başlanan Türkeli’deki 16 derslik imam hatip ortaokulu binası yapımı ise sürüyor.

Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan paylaşımda, “Bu şehre ve geleceğimizin umut ışıkları çocuklarımıza değer. Gerzemize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.