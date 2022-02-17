Sinop’ta yaşanan heyelanlar vatandaşları tedirgin ediyor

Sinop kent merkezinde meydana gelen küçük heyelanlar vatandaşları tedirgin ediyor. Heyelanlar sebebiyle temelinde kaymalar meydana gelen Kiraztepe mevkiinde yolda güvenlik önlemleri alındı.

Geçtiğimiz günlerde yoğun kar ve yağmurun ardından yumuşayan toprağın heyelan tehdidi vatandaşları tedirgin ediyor. Yer yer bölgede 2 metreyi bulan kar, havaların ısınmasıyla erimeye başladı. Karın erimesiyle birlikte heyelanlar meydana gelemeye başladı. Sinop merkeze bağlı Korucuk Mahallesi Kiraztepe mevkiinde heyelan yaşandı. Heyelan sebebiyle mahallenin yolunda ve tarlalarda derin çatlaklar oluştu.

Yolun göçtüğünü ve ağaçların da heyelan sebebiyle aşağıya indiğini belirten mahalle sakini Bekir Kurt; “Bu yoldan bizler gelip geçiyorduk. Yağışlara bu yol dayanamadı. En son karda yağınca artık toprak dayanamayarak kopup gitti. Önlemler alındı ama şuan için yeterli değil” dedi.