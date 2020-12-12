Son Dakika
Sinop’ta yangın faciası: 2 ölü
Sinop Erfelek ilçesinde çıkan yangında 2 kişi yanarak hayatını kaybetti.
SİNOP 12.12.2020, 14:10
1
Sinop Erfelek ilçesinde çıkan yangında 2 kişi yanarak hayatını kaybetti.Yangın sabah saatlerinde Erfelek ilçesine bağlı Meydan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belli olmayan bir nedenle 82 yaşındaki Salih Yeni’ye ait altı ahır üstü ev olan 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erfelek Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ev sahibi 82 yaşındaki Salih Yeni ve eşi Kezban Yeni(77) hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Çok sayıda hayvanın da telef olduğu yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|11
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|11
|23
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Göztepe
|11
|18
|6. Kasımpaşa
|12
|18
|7. Hatayspor
|10
|18
|8. Karagümrük
|12
|17
|9. Konyaspor
|10
|15
|10. Gaziantep FK
|10
|15
|11. Başakşehir
|11
|15
|12. Malatyaspor
|10
|13
|13. Trabzonspor
|11
|13
|14. Antalyaspor
|11
|13
|15. Rizespor
|10
|12
|16. Sivasspor
|10
|10
|17. Kayserispor
|10
|9
|18. Erzurumspor
|11
|9
|19. Gençlerbirliği
|10
|8
|20. Denizlispor
|11
|6
|21. Ankaragücü
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|13
|24
|2. Tuzlaspor
|12
|24
|3. Altınordu
|13
|24
|4. Giresunspor
|13
|23
|5. Adana Demirspor
|12
|22
|6. Samsunspor
|12
|21
|7. Altay
|12
|20
|8. İstanbulspor
|11
|18
|9. Bursaspor
|13
|17
|10. Menemen Belediyespor
|12
|14
|11. Balıkesirspor
|11
|14
|12. Boluspor
|12
|13
|13. Akhisar Bld.Spor
|12
|13
|14. Ümraniye
|13
|13
|15. Adanaspor
|9
|12
|16. Bandırmaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|12
|8
|18. Eskişehirspor
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|11
|24
|2. Liverpool
|11
|24
|3. Chelsea
|11
|22
|4. Leicester City
|11
|21
|5. West Ham
|12
|20
|6. Southampton
|11
|20
|7. M. United
|10
|19
|8. Man City
|10
|18
|9. Everton
|11
|17
|10. Wolverhampton
|11
|17
|11. Crystal Palace
|11
|16
|12. Aston Villa
|9
|15
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Leeds United
|12
|14
|15. Arsenal
|11
|13
|16. Brighton
|11
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|11
|6
|20. Sheffield United
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|10
|26
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Villarreal
|12
|21
|4. Real Madrid
|11
|20
|5. Cádiz
|12
|18
|6. Sevilla
|10
|16
|7. Granada
|11
|15
|8. Real Betis
|12
|15
|9. Barcelona
|10
|14
|10. Elche
|10
|14
|11. Eibar
|12
|14
|12. Deportivo Alaves
|12
|14
|13. Valencia
|12
|13
|14. Athletic Bilbao
|11
|13
|15. Getafe
|11
|13
|16. Real Valladolid
|13
|13
|17. Celta de Vigo
|12
|13
|18. Levante
|11
|11
|19. Osasuna
|12
|11
|20. Huesca
|12
|8
Sayfalar Tümü