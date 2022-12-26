Sinop’ta yaklaşık 2 bin 200 evcil hayvan kayıt altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın evcil hayvanların kayıt altına alınması amacıyla başlattığı ‘Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’ne Sinop’tan yaklaşık 2 bin 200 evcil hayvan sahibi başvurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından evcil hayvanların kayıt altına alınması amacıyla ‘Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’ne en son 31 Aralık tarihine kadar bildirilmesi gerektiğini duyurması üzerine evcil hayvan sahipleri işlemlere başladı. Sinop’ta duyurunun ardından bin 193 köpek ve 993 kedi olmak üzere toplam 2 bin 186 evcil hayvan sahibinin sisteme başvurduğu belirtildi.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, can dostlarını kimliklendirme çalışmalarına devam ettiklerini kaydederek, “İlimizde şuan sahipli 993 kedi, bin 193 köpek kayıt altına alınmıştır. Her yaştan evcil hayvanlarınızı il, ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile veteriner kliniklerinde 31 Aralık 2022 tarihine kadar mikroçip ile kayıt altına aldırabilirsiniz” dedi.