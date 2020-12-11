Sinop’ta yağmur duası yapıldı

Sinop’ta Alaaddin Camisi’nde kılınan cuma namazının ardından cemaat, kuraklık tehlikesine karşı yağmur yağması için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası Sinop’ta bütün camilerde ’yağmur’ duası okutuldu. Alaaddin Camisi’ne gelen çok sayıda kişi, kıldıkları cuma namazının ardından ’yağmur’ duasına katıldı.

Alaaddin Cami Hatibi Abdullah Güney, kuraklık nedeniyle cemaate yaptığı çağrıda, "Peygamberimiz, bir gün bir sahabenin abdest alırken su israf ettiğini görür ve onu uyarır. Sahabenin ’Abdest alırken su israfı mı olur’ şeklindeki sorusuna ise peygamberimiz, ’Evet, akan bir nehrin kenarında bile olsan, normal bir miktarın üzerinde su kullanman israf olur’ diye buyurmuştu. Su hayattır, berekettir. Suyu israf etmeyelim. Hepimiz biliyoruz ki, su gibi bir hazineye paha biçilemez. Suyumuz toprağın derinliklerine çekilip gitse, onu bize Rabb’imizden başka hiç kimse geri getiremez. Bugün yeryüzünde bir damla berrak ve tatlı suyun hasretiyle yaşayan milyonlarca insan varken, bize düşen sonsuz şükretmektir: ’Bizi yediren, suya kandıran, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah’a hamdolsun!’ Şükrümüzün gereği olarak, nimetin kıymetini bilelim, suyu kullanırken bilinçli davranalım. İhtiyacımızdan fazla su tüketerek geleceğimizi tehlikeye atmayalım. Diğer canlıların da hakkını ihlal ederek vebale girmeyelim" dedi.

Bol yağmurlu günler umut ettiklerini ifade eden Güney, vatandaşların dualarının kabul olmasını diledi.