Sinop’ta vatandaşlara saldıran sokak köpekleri toplandı

Sinop’ta vatandaşlara saldıran sokak köpekleri, belediye ekipleri tarafından toplandı.

Sinop kent merkezi hamsi yolu mevkisinde bu sabah saatlerinde başıboş sokak köpekleri vatandaşlara saldırdı. Kaldırımda yürürken bir anda sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan vatandaşlar, neye uğradıklarını şaşırdı. Durumdan rahatsız olan vatandaşlar, Sinop Belediye ekiplerine haber vererek saldırgan köpeklerin alınmasını istedi. Kısa sürede olay yerine gelen belediye ekipleri, sokak köpeklerini alıp barınağa götürdü.