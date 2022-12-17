Sinop’ta vatandaşlar sıcak havayı sahilde değerlendirdi

Türkiye’nin en kuzeyi Sinop’ta yazdan kalma hava etkili oldu, sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti.

Türkiye’de özellikle doğu bölgesi ve yer yer yüksek kesimlerinde son günlerde kar ve yağmur yağışı etkili olurken, hafta sonunu sıcak havayla karşıladı. Türkiye’nin en kuzey ucu Sinop’ta, güneşin en dik olduğu öğle saatlerinde ortalama 15 ila 17 derecelik güneşli hava etkili oldu. Sıcak havayı fırsat bilen genç yaşlı her kesimden vatandaşlar ise aileleri veya arkadaşlarıyla birlikte sahile akın etti. Bazı vatandaşlar çay bahçelerinde oturmayı tercih ederken, bazı vatandaşlar ise iskelede balık tuttu.

Güneşli havayı iskelede balık tutarak değerlendiren Sabiha Arslan, “Dün biraz rüzgarlıydı ama bugün güzel, ben de güneş var diye çıktım. İskelede balık tutuyorum” diye konuştu.

Arslan Hancı, havanın yaz günlerine benzediğini ancak Aralık ayının biraz daha soğuk geçmesi gerektiğini söyledi.