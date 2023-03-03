Sinop’ta vatandaşlar emeklilik başvurusu için SGK’ya koştu

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle Sinop’ta vatandaşlar emeklilik başvurusu yapmak için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yolunu tuttu.

Emekli olmak için yaşı bekleyenlere rahat nefes aldıracak EYT düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından, Sinop’ta emeklilik hakkı olan vatandaşlar SGK İl Müdürlüğü’ne koştu. Yasanın çıkması, primi dolan birçok vatandaşın erken emekli olmasını sağladı.

Yasayla normalden 1,5 yıl daha erken emeklilik kazandığını belirten Metin Özdemir, “Normalde bu yasa çıkmasa 1,5 yılım daha vardı. 5 bin 700 günüm var, primim kurtarıyor. Geldik dilekçemizi verdik. Allah razı olsun. Hepsi güler yüzlü insanlar, işimizi gördüler” diye konuştu.

Yasanın çıkmasını dört gözle beklediğini vurgulayan Sinan Ergen, “6 bin iş günü olarak SSK’lıyım. Dört gözle devletimizden bu yasanın çıkmasını bekliyorduk. Bu yasanın çıkması beni mutlu etti, eğer çıkmamış olsaydı 54 yaşında emekli olacaktım, 2 yıllık ta borçlanmam olacaktı. Askerlik borçlanmam ortadan kalkmış oldu, 2 yıl öncesinden primim dolarak emekli oldum. Dilekçemi verdim” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 7 yıldır EYT’li olarak beklediğini söyleyen Aygün Koçak, “Ben yaklaşık 7 senedir bekliyordum. Sinop’ta EYT İl Başkanlığı yapıyorum aynı zamanda. Bu kadar uzun soluklu mücadelenin sonunda kırmadan dökmeden federasyonumuzla beraber süreci bu noktalara getirdik. Haklı olarak kaybolmuş hakkımızı geri kazanmak için müracaatımızı yapacağız. 7 seneden beri kurtarıyordu ama ötelenmiş olan bu hakkımızı sonunda ortak mücadeleyle kazandık” dedi.