Sinop’ta vali yardımcısı ve 2 kaymakam değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile çok sayıda görev ve yer değişikliği yapıldı. Sinop’ta vali yardımcısı ve bazı kaymakamlar değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Sinop ilinde yapılan değişiklikler şu şekilde:

Geçen yıl Ağustos ayında Sinop Vali Yardımcısı görevine getirilen Recep Yüksel, Çankırı Vali Yardımcısı olarak atandı. Yerine Artvin Borçka Kaymakamı Ali Osman Bulat getirildi.

Temmuz 2020’de Giresun Eynesil Kaymakamlığı görevine getirilen İdris Koç, Sinop Valiliği Hukuk Müşaviri olarak atandı.

Geçen yıl sel afeti yaşanan Ayancık’ta Kaymakamlık görevi sürdüren İsmail Pendik, Diyarbakır Bağlar kaymakamı oldu. Pendik, Ağustos 2020 tarihinde göreve getirilmişti. Kaymakam Pendik’in yerine ise Siirt Şirvan’da görev yapan Kaymakam Recep Hasar atandı.

Eylül 2020’de Sinop Durağan Kaymakamı olarak atanan Dr. Ahmet Tozlu ise Van Vali Yardımcılığı görevine getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü personeli görev değişikliklerinde ise vekâleten Sinop İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Polis Başmüfettişi Tarıkhan Çetiner, Sinop İl Emniyet Müdürü oldu.