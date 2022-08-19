banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar
Muayeneye karanfille girdiler
Muayeneye karanfille girdiler
Spor Toto Süper Lig’de 3. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’de 3. hafta heyecanı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı

Sinop’ta uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Sinop’un Ayancık ilçesinde köylerde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüpheli şahıs yakalandı.

SİNOP 19.08.2022, 10:02
Sinop’ta uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Sinop’un Ayancık ilçesinde köylerde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ayancık ilçesi köylerinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı öğrenilen şahıslara operasyon düzenlendi. Baskınlarda 23 kök kenevir bitkisi, 2 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar ve 10 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Yorumlar (0)
29°
az bulutlu