Sinop’ta uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Sinop ve Boyabat’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda ekili kenevir ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkez ve Boyabat ilçeleri köylerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik tespit edilen tarlalara baskın düzenlendi. Yapılan incelemelerde ekili halde 39 kök kenevir bitkisi, 2 kök skunk bitkisi, 1 adet sentetik hap, 5 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile 50 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.