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Sinop’ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Sinop’un Türkeli ilçesinde uyuşturucu imal ettiği tespit edilen 1 kişi, yaklaşık yarım kilo kubar esrarla yakalandı.

SİNOP 01.08.2022, 11:26
Sinop’ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Sinop’un Türkeli ilçesinde uyuşturucu imal ettiği tespit edilen 1 kişi, yaklaşık yarım kilo kubar esrarla yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkeli ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretini yaptığı tespit edilen şüpheli 1 şahsa yönelik yapılan operasyonda, 484 gram kubar esrar, kenevir tohumu, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği ve fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

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