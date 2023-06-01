Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Sinop’ta ve Ayancık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezi ve Ayancık ilçesinde iki farklı adrese yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltında alındı. Operasyonda bir otomobil ve bir evde yapılan aramada 35 kök kenevir bitkisi ve 23 uyuşturucu hap ele geçirildi.