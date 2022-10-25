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Sinop’ta uyuşturucu madde operasyonu
Sinop’ta gerçekleşen uyuşturucu madde operasyonunda 340 gram kubar esrar ele geçirildi.
SİNOP 25.10.2022, 14:22
Sinop’ta gerçekleşen uyuşturucu madde operasyonunda 340 gram kubar esrar ele geçirildi.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Erfelek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 340 gram kubar esrar, 4 kök kenevir, 7 gr kenevir tohumu, 1 paket sarma kağıdı, 1 adet kullanma aparatı ve 1 adet içime hazır kubar esrar elde edildi.
Olayla ilgili adli işlemlere başlandı.