Sinop’ta TYP’den 415 kişi istihdam edilecek

Sinop’ta toplum yararına program (TYP) çerçevesinde il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım onarım hizmetleri gerçekleştirilmek üzere 415 kişi istihdam edilecek.

Sinop Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği çerçevesinde il ve ilçelerde Kovid-19 salgını nedeniyle temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım onarım hizmetleri gerçekleştirilmek üzere 415 kişilik toplum yararına programlar açılacağı duyuruldu. 7 Eylül’de başlayan ve 20 Ocak 2023’te sona erecek programlar için 24-28 Ağustos’ta internet sitesi ya da Alo 170 numarası üzerinden başvurular alınacak, 31 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında ise kura çekilişi yapılacak.

Sinop’ta TYP çerçevesinde alım yapılacak kurum ve kişi sayısı şöyle:

Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü 120 kişi, Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 97 kişi, Ayancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 50 kişi, Durağan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 47 kişi, Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 35 kişi, Gerze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 31 kişi, Erfelek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 15 kişi, Dikmen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 11 kişi, Saraydüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 9 kişi.

Katılım şartlarında gereklilikler ise kuruma kayıtlı işsiz olmak, kadınlarda 18 yaşını tamamlamış erkeklerde ise 35 yaş ve üzeri olmak, emekli ve malul aylığı almamak, öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç), SGK sorgulamasında başvuru tarihi ve sonrasında 5510 saylı Kanunun 4. Md. 1. Fıkrası (a-.c) çerçevesinde sigortalı olmamak, 27.09.2017 tarihi ve sonrasında, 9 ay ve üzeri TYP’de çalışmış olmamak. Bahse konu programlara Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca bir kişi katılabilir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının (hane gelirinin) net asgari ücretin 1,5 katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler programa katılamaz.